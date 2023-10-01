Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о разгромном поражении московского «Спартака» от самарских «Крыльев Советов» (0:4) в матче десятого тура Российской премьер-лиги.

Агент отметил, что он был на трибуне, и, по его мнению, самарский клуб просто разнес «красно-белых».

«Какие-то утомленные пенсионеры... Себя надо уважать. А то это все походило на прощальную гастроль артистов. В этой встрече «Спартак» был просто набором высокооплачиваемых футболистов, но вот команды я вообще не увидел», - заявил Сафонов в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

«Крылья Советов» закрепились на второй строчке в турнирной таблице.