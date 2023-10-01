Деменко: «Игра со «Спартаком» - это был звёздный час «Крыльев Советов»

Ветеран «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал поражении от «Крыльев Советов», 0:4, в матче 10-го тура РПЛ.

- Такой результат «Спартака» – это катастрофа?

- Я в шоке от такого итога матча. После первого тайма я думал, что «Спартак» соберется. Рад за «Крылья Советов», но гости меня просто поразили. Такого я давно не видел. Команда ведь понимает, что надо обгонять «Зенит», и такой результат. Не знаю, что случилось со «Спартаком».

- Вы порадовались за самарцев. Они сыграли идеально?

- Это был их звездный час. Выше всяких похвал. Я и до матча говорил, что «красно-белым» будет сложно в этой встрече. Тем более, пришло столько болельщиков, их кумиры шли на втором месте, город бушует. Но я думал, что «Спартак», который знает о поражении питерцев, сумеет переломить игру. Шанс обойти такого конкурента появился. Тем более, моменты забить у команды есть всегда, я думал, что Абаскаль в перерыве настроит ребят. По качеству футболистов москвичи стоят на втором месте после «Зенита». Не ожидал, конечно, такого поражения. Мы увидели какую-то беззубость.

- Абаскаль сегодня подходил к бровке не так часто, как обычно. Он уже понимал по игре своей команды, что не будет даже ничьей?

- Я тоже обратил на это внимание. Мне кажется, что тренер сам был обескуражен. Он не ожидал такого. Он увидел у команды разочарование. Это самое страшное. Бывает, что команда проигрывает 0:2, но все равно показывает свою игру. А сегодня «Спартак» получил сильнейший удар в психологическом плане. Самарцы показали тот уровень футбола, который мы ждем от «Спартака». А гости показали себя бесхарактерными.

- Впервые в сезоне Абаскаль заменил Промеса, который оказался недоволен этим. О чем говорит эта замена?

- Это тяжелый момент. Абаскаль увидел, что даже лидер не может проявлять своих качеств. Промес был недоволен: команда проигрывает, у него ничего не получается. Он же не один должен решать все вопросы на поле. Конечно, эта замена его задела. Это удар для него. Мы видели, что даже когда игра у команды и этого футболиста не шла, он все равно оставался игроком связующего звена. Назревает тяжелый момент в команде.

- Вы назвали «Спартак» беззубым. Почему не удалось переломить игру, ведь команда опытная и бывала в разных ситуациях?

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- Я был уверен, что «красно-белые» после перерыва как-то перестроятся, переломят момент. Все этого ждали, ведь у команды есть свой стиль. Тут надо отдать должное Осинькину. Наверное, он здорово разобрал игру москвичей.

- По игре Максименко что скажете? Мы видели, как в матче с «Динамо» он тащил абсолютно все, а сегодня ошибался?

- Ошибки были. Первый гол – это ближний угол, вратарский. Свой угол он обязан был защищать. А потом сказался фактор первого гола. Москвичи ведь знали, что «Крылья Советов» выходят в быстрые атаки. Но мы увидели, что увидели. А самарцы молодцы. Обыграть такого соперника на классе – дорого стоит. Я вообще не знаю, что у нас в чемпионате будет дальше. Что-то назревает.

- Что?

- Наверное, чемпион все-таки поменяется.

- Сыграна одна треть чемпионата. Какие итоги выступления «Спартака» можно подвести?

- Команда должна быть выше. Она усилилась достаточно хорошо. Если разбирать игру, были разные матчи. Но это уже не тот «Спартак», который был в прошлом или позапрошлом сезонах. Сейчас высокая конкуренция в каждой линии. При этом команда может проиграть такому клубу, как самарский. Тут точно не Абаскаль должен разбираться. А игроки должны искать проблему в себе. У них большие контракты, хорошие условия работы, именитый клуб. И они позволяют себе такие моменты. Это говорит о качестве футболистов. После такого матча я не надеюсь на высокий результат у «Спартака». Даже несмотря на то, что прошел только 10-й тур. Ну не может «Спартак» позволять себе так играть.

Елена Григорьевская