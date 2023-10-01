Гаджиев подвёл итоги матча между «Крыльями Советов» и «Спартаком»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев высказался о победе самарского клуба над московским «Спартаком» (4:0) в матче десятого тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что подопечные Игоря Осинькина играют хорошо, и не стоит забывать про то, что являются лидерами по забитым мячам.

«В любом случае, провалил «Спартак» игру в обороне. Какие-то моменты были, но сказать, что они наиграли на гол, наверное, нельзя», - приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Самарский клуб занимает третье место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» три очка.