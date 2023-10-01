Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль допустил ошибку в игре против «Крыльев Советов» (0:4) в 10-м туре РПЛ.

«Первый тайм вообще прошёл в равной борьбе, у «Спартака» тоже было много голевых моментов. Команда не уступала ни во владении, ни в ударах по воротам соперника. Просто «Крылья Советов» грамотно реализовывали свои моменты, а у «Спартака» в этой игре такого не было. Всё-таки целостной игры не было. А после Абаскаль убрал, на мой взгляд, одних из лучших футболистов, которые там были. Я имею в виду Промеса и Зобнина. Тогда всё вообще развалилось. Поэтому с моей точки зрения Абаскаль проиграл этот матч, а «Крылья» - красавчики. Они очень терпеливые, по каждому моменту не спорят и делают своё дело», — сказал Колосков.

«Крылья Советов» набрали 21 очков и расположились на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России.

​«Спартак» уже проигрывал 0:4 «Крыльям Советов» - это было в чемпионском сезоне.



