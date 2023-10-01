Салтыков — о победе над «Спартаком»: «Не скажу, что ожидал 4:0, но очень рад, что так получилось»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался о разгромной победе над московским «Спартаком» (4:0) в матче десятого тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что матч получился не самым простым, ведь столичный клуб всегда давил, но по итогу получилось то, что было запланировано.

«Не скажу, что ожидал 4:0, но очень рад, что так получилось! Моя голевая передача? Отношусь к этому как к должному», - заявил Салтыков журналистам.

Напомним, что после десяти туров подопечные Игоря Осинькина занимают второе место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» три балла.