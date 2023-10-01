Салтыков высказался о возможном переходе в «Локомотив»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался об информации, что в ближайшее трансферное окно он пополнит ряды московского «Локомотива».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что игрок подпишет долгосрочный контракт до лета 2027 года, а сумма трансфера составит 390 тысяч евро + бонусы.

Салтыков отметил, что его трансферами занимается агент.

«Локомотив» — шаг вперед? Если бы да кабы. Я не загадываю. Хочется идти с «Крыльями» от игры к игре», - приводит слова Салтыкова Sport24.

За 13 проведенных игр в нынешнем сезоне 19-летний футболист поразил ворота соперников четыре раза и трижды ассистировал партнёрам по команде.