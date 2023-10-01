«Спартак» начал консультации по поиску нового главного тренера вместо Абаскаля

Московский «Спартак» начал консультации по поиску нового главного тренера вместо Гильермо Абаскаля.

Как сообщает Metaratings.ru., люди из столичного клуба неформально обращались к нескольким европейским агентам с поиском вариантов на смену испанскому специалисту.

Напомним, что в матче десятого тура РПЛ «красно-белые» на выезде потерпели разгромное поражение от самарских «Крыльев Советов» (0:4).

Контракт 34-летнего со «Спартаком», который после десяти туров РПЛ располагается на шестой строчке в турнирной таблице, рассчитан до лета 2025 года.