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Кечинов: «Крылья Советов» созревают для борьбы за высокие места» эксклюзив

01 Октября 2023 • 19:37 Комментировать
Крылья Советов
4:0
Спартак Москва
окончен

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Крыльев Советов», 0:4, в матче 10-го тура РПЛ.

- Что случилось со «Спартаком»? Почему такое крупное поражение?

- В первую очередь хотел бы сказать про «Крылья Советов». У нас появилась очень хорошая команда в РПЛ. Она и была, но сейчас созревает для того, чтобы бороться за самые высокие места. Молодые мальчишки уже ни с кем не боятся играть. Они явно играют так, как хотят, и ни под кого ни подстраиваются. Видна работа тренера. Понятно, что у самарцев стоят свои задачи – больше продавать футболистов, что мы видим по последним сезонам. Но футболисты уходят, приходят, а игра остается. Здесь нужно отдать должное Осинькину.

- На кого из ребят будет спрос, как думаете? На восходящую звезду Салтыкова?

- Там вся команда играющая. Посмотрите, как сегодня реализовал свои моменты Горшков. Я об этом футболисте особо ничего не слышал. Но посмотрите, как он исполнил два свои гола. Это высокое мастерство. Да, там ошибся Максименко, но мы видели, как Горшков направлял мяч и какой у него поставленный удар. А сколько атак не смогли реализовать ни Промес, ни Мартинс, ни другие ребята?

- Что скажете по игре «Спартака»?

- Нельзя так играть, если ты претендуешь на какие-то высокие места. Помимо того, что в атаке ничего не получилось, в обороне все пришло к тому, как и было. Я думал, что все уже идет на поправку в плане игры в защите, но сегодняшний матч показал, что это не так.

- Начало для «Спартака» получилось обескураживающим. Команда все время атаковала, но получила гол. Это ее надломило?

- Естественно. Всегда есть план на игру, и если что-то идет не по плану, команда немного теряется. Но опытная команда должна приходить в себя. После этого «Спартак» пытался что-то создать, но опять пропустил. В итоге 0:2. Но я думал, что все-таки гости соберутся. Там был штрафной, и я надеялся, что Промес забьет, а «Спартак» в результате вытащит матч.

- Было такое чувство, что если «красно-белые» забьют, то перевернут игру?

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- У меня появилось такое ощущение при счете 0:2, когда были подходы к воротам хозяев, что вот-вот гости что-то реализуют. Все-таки есть мастерство у «Спартака». Но этого не получилось.

- Замена Промеса о чем говорит? Это впервые в сезоне. Причем, когда команда проигрывала 0:2 и надо было забивать.

- Это явно не лучшая его игра. Хотя он неприкасаемый. Видимо, что-то очень сильно не устроило Абаскаля.

- Можно ли предъявлять Максименко претензии по голам?

- Два первых мяча Максименко должен был отбивать. Первый мяч, который был забит в ближний угол, вообще его на сто процентов. Он должен был за счет длинны рук и реакции отбить его. Но и второй мяч также на совести Александра. Такие мячи голкипер должен отражать.

- Сыграна одна треть чемпионата. Какие итоги выступления «Спартака» можно подвести?

- Думаю, еще рано их подводить. Понятно, что пятое место – это не то, о чем мечтают болельщики и руководители клуба. Пока дела складываются не очень хорошо. Но нужно подождать до зимней паузы.

Елена Григорьевская

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Спартак Москва Крылья Советов Валерий Кечинов
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