Осинькин: «Очень важно найти какие-то слова, чтобы футболисты остались на земле»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Получается, что удивили сегодня «Спартак»?

- Получается, что удивили. Но знаете, игра в любом случае получилась очень тяжелая, мы выжали максимум из своих возможностей, много времени приходилось не только играть, но и терпеть. Наверное, самое главное для тех болельщиков, 23 000 - для нас очень хорошая цифра. Для них мы сделали настоящий подарок. Надеемся, что самое главное из этого, что болельщиков на каждой игре будет чуть-чуть больше, чем на предыдущих.

- Благодаря этой победе «Крылья Советов» обновили свой рекорд по итогам 10 туров. Как это ощущается внутри команды?

- Никак! Не смотрим на цифры, на какие-то рекорды. Я уже говорил, и это действительно так. О них мы узнаем где-то в прессе. Сейчас надо просто готовиться к следующим играм, идти дальше. Такой сложный момент, действительно, большой счет, много залетело. Нам с тренерским штабом сейчас очень важно найти какие-то слова, чтобы футболисты остались на земле. Всё впереди, нам нужно прибавлять, нам есть в чем прибавлять. Даже в такой радостный день надо правильно смотреть вперед.

- «Спартак» практически на протяжении всего матча владел инициативой и мячом. «Крылья» больше действовали на контратаках. Изначально так планировали играть или отталкивались от игры «Спартака» в этом матче?

- И планировали, и в то же время по счету. Еще и так получилось, что достаточно рано мы повели. Поэтому в силу этих двух факторов мы играли в такой футбол, который вы видели. «Спартак» тоже умеет эти мячи забирать. А по счету? Когда нас счет устраивает, конечно, нам очень важно было создать такую плотность, чтобы «Спартак» и его лидеры не чувствовали себя достаточно уверенно.

- Впереди игра на Кубок дома, опять в Самаре против «Ахмата». Чего ждете уже от этой игры?

- Надо сейчас разобраться с нашими ребятами. Некоторые замены были из-за травм, посмотреть, кто сможет у нас полноценно играть следующий матч, а до него даже меньше трех суток осталось, потому что мы играем в 12:30 по Москве. Поэтому у нас два дня. Большая работа. Много надо будет думать, решать, смотреть. На завтра эти вопросы, когда будут ответы по самочувствию ребят и здоровью, мы будем решать.

- В воротах на Кубок встанет Фролов или кто-то из молодых?

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- Будем завтра решать.