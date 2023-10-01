Руководство «Спартака» пригласит Карпина или Черчесова в случае отставки Абаскаля

Руководство московского «Спартака» пригласит на должность главного тренера наставника «Ростова» Валерия Карпина или бывшего рулевого сборной России Станислава Черчесова в случае отставки Гильермо Абаскаля.

Как сообщает «Чемпионат», у руководства «красно-белых» нет других кандидатов на случай расторжения соглашения с испанским специалистом.

Напомним, что сегодня, 1 октября, «Спартак» потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» с разгромным счётом 0:4 и опустились на шестую строчку в турнирной таблице.

Контракт Абаскаля рассчитан до лета 2025 года.