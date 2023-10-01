​«Спартак» уже проигрывал 0:4 «Крыльям Советов» - это было в чемпионском сезоне

В воскресенье вечером «Спартак» провалился в Самаре в матче десятого тура чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля проиграла сопернику со счётом 0:4, пропустив по два гола в каждом из таймов.

В истории встреч между «Крыльями Советов» и «Спартаком» уже был случай, когда самарцы побеждали 4:0. Произошло это 1 декабря 2016 года. Любопытно, что в том сезоне «красно-белые» стали чемпионами России под руководством Массимо Карреры.

На текущий момент «Спартак» занимает пятое место в Премьер-лиге. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь очков.

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