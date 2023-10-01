Абаскаль: «Мы должны показать очень сильную реакцию»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- 0:4, счет по игре?

- Счет крупный, мы пропустили четыре гола, нас наказали. Определенные моменты предопределили исход этой встречи. Сейчас важно отреагировать правильно, как мы встанем, как мы будем действовать дальше. У нас уже скоро матч, через два дня. Здесь больше не сама игра, а счет. Мы должны показать очень сильную реакцию.

- На 60-й минуте встречи при счете 0:2 вы меняете Квинси Промеса. Почему?

- Я 5 игроков поменял сегодня. Когда что-то идет не так, происходят замены.

- Что с Хлусевичем? Есть ли какая-то информация?

- Что с Хлусевичем - не знаю.

- Александр Соболев сегодня получил четвертую желтую карточку и пропустит матч против ЦСКА. Как будете выходить из этой ситуации, насколько тяжела потеря перед дерби?

- У нас есть состав, мы будем реагировать. Мы играем теми футболистами, которые у нас есть в распоряжении.