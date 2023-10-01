Ещенко рассказал, кто виноват в поражении «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, кто виноват в разгромном поражении столичного клуба от самарских «Крыльев Советов» в матче десятого тура Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что не смотрел игру, но знает только итоговый счёт.

«Кто виноват в разгроме? Сложно сказать, для этого нужно находиться внутри команды. Но тренер же не выходит на поле, играют футболисты», - приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестую строчку в турнирной таблице, в следующем туре они сыграют против ЦСКА.