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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Промес повторил свою худшую серию в РПЛ

01 Октября 2023 • 19:08 Комментировать
Крылья Советов
4:0
Спартак Москва
окончен

«Спартак» проиграл «Крыльям Советов» со счётом 0:4 в десятом туре чемпионата России. Квинси Промес был заменён уже на 60-й минуте – это самая ранняя замена нидерландца в РПЛ, если не учитывать травмы. Об этом рассказывает Opta.

Также отмечается, что Промес повторил свою худшую серию в Премьер-лиге России, не забив в семи матчах подряд. В последний раз Квинси отмечался голом в чемпионате ещё 5 августа, когда «Спартак» разгромил «Рубин».

Ближайший матч «Спартак» проведёт 4 октября – против «Динамо» на поле соперника в пятом туре группового этапа Кубка России.

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Спартак Москва Квинси Промес
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