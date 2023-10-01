​Промес повторил свою худшую серию в РПЛ

«Спартак» проиграл «Крыльям Советов» со счётом 0:4 в десятом туре чемпионата России. Квинси Промес был заменён уже на 60-й минуте – это самая ранняя замена нидерландца в РПЛ, если не учитывать травмы. Об этом рассказывает Opta.

Также отмечается, что Промес повторил свою худшую серию в Премьер-лиге России, не забив в семи матчах подряд. В последний раз Квинси отмечался голом в чемпионате ещё 5 августа, когда «Спартак» разгромил «Рубин».

Ближайший матч «Спартак» проведёт 4 октября – против «Динамо» на поле соперника в пятом туре группового этапа Кубка России.

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