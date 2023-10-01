Сёмин считает, что Абаскаль должен подать в отставку после поражения от «Крыльев Советов»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале после разгромного поражения от самарских «Крыльев Советов» (0:4).

«После таких катастрофических поражений тренер всегда сам пишет заявление и уходит — это такая жизнь. Сложилась такая ситуация. Когда тренер имеет мужество, он собирается и уходит», - приводит слова Сёмина «Чемпионат».

«Красно-белые» после десяти туров занимают пятую строчку в турнирной таблице. В следующем туре их ожидает игра против ЦСКА (8.10).