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Александр Мостовой: «Вопросы Абаскалю задать хочется, просто интересно, как эти люди попадают в наш футбол» эксклюзив

01 Октября 2023 • 19:02 Комментировать (1)
Крылья Советов
4:0
Спартак Москва
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал разгромное поражение «красно-белых» в матче против «Крыльев Советов».

«Ужасная игра. Причем ужасная игра во всех линиях. Очень хочется, чтобы сейчас задали вопросы человеку, которого очень сильно возвышали. Речь идёт об Абаскале, естественно. Сейчас в комментариях болельщики уже высказываются о том, чтобы уволить его. А что вдруг? Почему именно сейчас? Ну, проиграли, и что? Просто я об этом говорил давно, и также говорили люди, которые давно в футболе. К этому мнению не прислушивались, вот и пожинайте плоды теперь. Но в целом, да, разгромное поражение, но если посмотреть на таблицу, отставание не такое и большое. В следующем туре «Спартак» выиграет и уже может догнать почти.

Трагедии из этого поражения делать не нужно. Но вопросы Абаскалю задать хочется. Просто интересно, как эти люди попадают в наш футбол. Просто правду никто не любит слушать. Я даже знаю все ответы, которые мы можем от него услышать. «Ничего страшного, будем работать». Просто как эти люди попадают в наш топовый клуб. Ну, это, конечно, на эмоциях мы говорим тоже. А с другой стороны, очень быстро можно вернуться наверх таблицы. По игре был ужас, конечно. Только первые минуты матча было преимущество у «Спартака». Да, «Спартак» владел мячом, но преимущества у него не было. Много пасов поперек. А «Крылья» провели классные контратаки», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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SpaM
01 Октября 2023 в 19:23
"и также говорили люди, которые давно в футболе"
Человек, который давно в футболе Александр М. до матча называл Спартак фаворитом и ставил на ничью)).
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