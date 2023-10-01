Бывший директор академии «Чертаново» Ларин: «Крылья Советов» объективно были сильнее «Спартака»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин подвёл итоги матча десятого тура Российской премьер-лиги, в котором самарские «Крылья Советов» на своём поле одержали разгромную победу над московским «Спартаком».

Ларин отметил, что не ожидал такой простой победы самарского клуба, и считает, что сейчас все возвращается за прошлый сезон.

«Результат по делу. «Крылья» объективно были сегодня сильнее.

За что клуб может бороться? Пока команда идет от игры к игре. Дальше будет видно. Сейчас неправильно давать прогнозы», - приводит слова Ларина Sport24.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

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