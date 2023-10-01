​Должен ли «Спартак» уволить Абаскаля – опрос

«Спартак» в воскресенье вечером разочаровал своих болельщиков. В гостевом матче десятого тура чемпионата России против «Крыльев Советов» команда Гильермо Абаскаля проиграла со счётом 0:4. Это самое крупное поражение «красно-белых» в Премьер-лиге за два года.

В социальных сетях фанаты «Спартака» призывают руководителей клуба принять решение об отставке Гильермо Абаскаля с должности главного тренера. А как считаете вы, должны ли «красно-белые» уже сейчас расставаться с испанцем? Отвечайте в опросе ниже.

Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года.