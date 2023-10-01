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Личка: «Хочу, чтобы моя команда сыграла на ноль сзади и не потеряла очки в конце игры, как было не раз»

01 Октября 2023 • 18:53 Комментировать
Ахмат
1:1
Динамо Москва
2-й тайм

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Какие ожидания перед игрой? Сегодня встречаются команды, которые в предыдущем туре уступили. Насколько жарким будет матч?

- Я думаю, что как мы, так и соперник, будем думать о победе и том, как набрать три очка, потому что для нас, не буду говорить, за соперника, мы можем вернуться в верхнюю часть таблицы и остаться близко от «Спартака», Самары и «Зенита». Посмотрим, но я уверен, что обе команды будут показывать достаточно активную и скоростную игру. Увидим хороший футбол, плюс голы. Понятно, что у нас тоже есть проблемы. Я хочу, чтобы моя команда сыграла на ноль сзади и не потеряла очки в конце игры, как у нас случилось, например, в Самаре и Казани, а также в последнее игре дома с «Пари НН».

- Сегодня Фёдор Смолов остался в запасе. Это травма, вынужденное решение или же вы приняли такое решение?

- Такое решение принял, это не только Федя Смолов, тот же Макаров, который остался на скамейке. Когда ты пробуешь играть достаточно интенсивно впереди, на 60-70 минуте могут быть замены. Такие игроки, как Федя Смолов, Гладышев, Макаров, могут решить задачу в последние 20 минут. Не надо думать, что тот, кто сидит на скамейке, плохой. У нас команда 20 человек, и в любой момент каждый может помочь добыть победу.

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Динамо Москва Марцел Личка
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