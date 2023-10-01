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Салтыков зимой перейдёт в «Локомотив» слухи

01 Октября 2023 • 18:50 Комментировать
Крылья Советов
4:0
Спартак Москва
окончен

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков в зимнее трансферное окно перейдет в московский «Локомотив», об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов. 

По данным источника, сумму трансфера составит 390 тысяч евро, а соглашение будет подписано до лета 2027 года. Также отмечается, что минувшим летом вингер мог оказаться в ЦСКА, но «армейцы» отказались платить 250 миллионов рублей комиссии агенту. 

В текущем сезоне 19-летний футболист принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде. 

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Локомотив Москва Крылья Советов Никита Салтыков трансферы футбола - зима 2024
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