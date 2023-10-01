Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков в зимнее трансферное окно перейдет в московский «Локомотив», об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, сумму трансфера составит 390 тысяч евро, а соглашение будет подписано до лета 2027 года. Также отмечается, что минувшим летом вингер мог оказаться в ЦСКА, но «армейцы» отказались платить 250 миллионов рублей комиссии агенту.

В текущем сезоне 19-летний футболист принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.