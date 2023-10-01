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«Спартак» получил четыре мяча в Самаре: хоть кто-то из «красно-белых» сыграл нормально?

01 Октября 2023 • 18:47 Комментировать
Крылья Советов
4:0
Спартак Москва
окончен

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Феерично, красиво, мощно. «Крылья Советов» подходили к матчу против «Спартака» со штампом «лучшая атака в РПЛ». К десятому туру самарцы и правда забили больше всех, находились выше «красно-белых» в турнирной таблице, но даже фаворитом матча не считались. А в итоге получилось эпично. Четыре гола получил «Спартак», в ответ создав полтора момента и не забив ни разу.

У «красно-белых» практически ничего не получалось. Кто же из футболистов Абаскаля отрицательно повлиял на картину игры? Были ли светлые пятна? Давайте пройдёмся по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 32:68, удары по воротам – 12:14, в створ ворот – 7:3, угловые – 7:5. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Крылья Советов4:0Спартак Москва
(1:0) Горшков Юрий7'  
(2:0) Горшков Юрий26'  
(3:0) Гарре Бенхамин78'  
(4:0) Шитов Владислав90'  
Овсянников БогданБейл ГленнЕвгеньев РоманСолдатенков АлександрГоршков Юрий 77' (Ежов Роман ( 77') Костанца Фернандо  86'Витюгов Максим 82' (Шитов Владислав ( 82') Рассказов НиколайРахманович Амар  36' 88' (Карпицкий Егор ( 88') Гарре Бенхамин  41' 82' (Иванисеня Дмитрий ( 82') Салтыков Никита 77' (Зотов Георгий ( 77')
Запасные: Бобёр ИванФролов ЕвгенийНедоспасов МихаилЛысов АлексейБарач МатеоХубулов ВладимирАсайдулин Расиль
Максименко АлександрДенисов Даниил 60' (Рябчук Олег ( 60') Дуарте Алексис  85'Бабич СрджанХлусевич Даниил 82' (Литвинов Руслан ( 82') Мозес ВикторМартинс КристоферЗобнин Роман 60' (Медина Хесус ( 60') Бонгонда Тео 84' (Игнатов Михаил ( 84') Соболев Александр Сергеевич  80'Промес Квинси 61' (Зиньковский Антон ( 61')
Запасные: Пруцев ДанилУмяров НаильСвинов ИльяМаслов ПавелФадеев СемёнДжикия ГеоргийЧернов Никита
01 октября. Стадион "Солидарность Арена".

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 4,0. Начался матч с ошибки Максименко (откровенно пустил в ближний угол после удара Горшкова) и закончился матч ошибкой Максименко (не разобрались с Бабичем, подарив гол Шитову). Итого четыре пропущенных мяча в Самаре и только один толковый сейв после дальнего удара Евгеньева.

СРДЖАН БАБИЧ – 5,0. Срджан, с почином. Вот и случилась первая серьёзная ошибка Бабича в РПЛ, вызванная недопониманием с Максименко. Правда, стоит отметить, что до 90-й минуты индивидуально Бабич был хорош – выиграл все единоборства (4 из 4), совершил три отбора и на угловом оформил опасную скидку.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 4,0. А вот Алексис сегодня обошёлся без героических подкатов, а в обычном режиме катастрофически не успевал за нападающими из Самары. Три фола, жёлтая карточка и несколько упущенных забегов Бенхамина Гарре, один из которых стал голевым.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 4,0. Дважды с фланга Хлусевича шла диагональ, далее становившаяся голевой. Сначала через забег Салтыкова, а затем без посредников. Даниил же никак не мешал тем, кто появлялся на его краю. Что Бейл, что Рахманович, свалившийся туда волею случая, давления не чувствовали вовсе.

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ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 3,5. Сегодня никто из обороны «Спартака» похвалы не заслужил, но провалы Денисова заметны особо. Два гола из его зоны, два чистейших провала Даниила. Где был защитник? Непонятно. Особенно примечателен второй гол, когда Горшков сделал много касаний перед ударом.

РОМАН ЗОБНИН – б/о. Совсем незаметен был Зобнин, за час игры всего раз (!) вступивший в борьбу.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 5,5. В центре поля Мартинс работал неплохо, отпахав от своей штрафной площади до чужой. Выиграл шесть единоборств из восьми, совершил три отбора. Практически не терял мяч, находясь под давлением. Но не обострял вообще, а ещё и загубил классный момент после скидки Бабича.

ВИКТОР МОЗЕС – 6,0. Наконец-то дождались полного матча от Виктора Мозеса. Играл «восьмёрку» на левом полуфланге, много боролся, в тему обыгрывался короткими передачами. Три перехвата у Мозеса, два отбора и один обостряющий пас. Точно не худший.

ТЕО БОНГОНДА – 6,5. Ничего сверхопасного не придумал Тео, но отметился старанием. Очень много перемещался, менял фланги, включал прессинг. Дважды удачно сыграл в отборе, дважды заработал штрафной удар. Технично выписывал диагонали, только с точными ударами была напряжёнка.

КВИНСИ ПРОМЕС – 4,0. Замена Промеса очень показательна. Абаскаль наконец-то осмелился снять с игры лидера, который не хочет бороться. Квинси неплохо смотрелся до второго гола «Крыльев» (дважды обострил, в штангу пробил), но потом просто бросил играть. Скажем хотя бы, что Промес сегодня проиграл все пять единоборств за мяч.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 4,5. Вообще непонятно, чем занимался Соболев весь матч. Сваливался налево, где только мешал Промесу, в штрафной площади не устраивал привычный градус борьбы, мало двигался. В концовке матча ещё и получил дурацкую жёлтую карточку, заработав дисквалификацию на следующий тур.

ХЕСУС МЕДИНА – б/о. Замены Абаскаля никак игру не усилили, даже эпизодически или за счёт свежести.

ОЛЕГ РЯБЧУК – б/о.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – б/о.

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