Горшков: «Счёт не по игре, потому что слишком много забили»

Лучший футболист матча «Крылья Советов» - «Спартак» Юрий Горшков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Ты забил сегодня с левой и правой, не удалось только забить головой?

- Да, потому что на стандарты не ходил и в подборе стоял.

- Как оценишь игру команды? 4:0 - счет по игре или нет?

- Считаю, что счет не по игре, потому что слишком много забили. У «Спартака» тоже были моменты. И при 1:0 моменты были, но мы использовали свои моменты, бились каждый друг за друга, настраивались на этот матч, пришло много народа, мы очень довольны.

Хочется сказать спасибо в первую очередь семье, они всегда меня поддерживают, это моя первая награда. Особенно приятно получить ее против «Спартака».

- Какая-то история про бутсы у тебя была?

- Да, черные классические бутсы, многие смеялись, что я туфли надел. А два матча и два гола, классика никогда из моды не выходит.

- 23 000 сегодня было, чуть больше. Каково это играть при таких трибунах и слышать «Юра! Юра!» при замене?

- Да, это очень классно, я благодарен болельщикам. Вчера был заголовок, что «Самара - красно-белая». Ни в коем случае, она всегда зелено-бело-синяя.