«Спартак» потерпел самое крупное поражение в РПЛ с момента 1:7 от «Зенита»

Фанаты «Спартака» в шоке. В воскресенье вечером команда Гильермо Абаскаля проиграла «Крыльям Советов» в Самаре со счётом 0:4 в рамках десятого тура Премьер-лиги.

Это самое крупное поражения «Спартака» в чемпионате России с 24 октября 2021 года. Тогда «красно-белые» проигрывали «Зениту» в Санкт-Петербурге с результатом 1:7.

Ближайший матч «Спартак» проведёт уже в среду, 4 октября. Команда Гильермо Абаскаля будет играть в гостях у «Динамо» в рамках пятого тура группового этапа Кубка России.

На текущую минуту «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.