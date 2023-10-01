Гарре — о победе над «Спартаком»: «У меня нет слов»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о победе над московским «Спартаком» в матче десятого тура Российской премьер-лиги.

«Я очень счастлив! Самара — это семья. Мы должны радоваться победе. У меня нет слов, великолепный вечер. Мы сделали хорошую работу», - приводит слова Гарре «Чемпионат».

Благодаря победе подопечные Игоря Осинькина закрепились на второй строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 21 очко и уступая лидирующему «Краснодару» три балла.

В следующем туре «Крылья Советов» на выезде сыграют против «Пари НН» (8.10).