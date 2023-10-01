Ромащенко: «Первое, что надо сделать, - это доставить сопернику неприятности»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Какие ожидания от игры, насколько она сегодня важна с учетом того, что в предыдущей встрече не удалось набрать очков?

- Все игры важны, домашние и выездные. Сегодня ожидания такие же, как и перед каждым домашним матчем. Мы планомерно готовились к этой игре, изучали соперника. Постараемся сегодня найти возможность, чтобы диктовать свои условия, потому что «Динамо» играет в хороший футбол. Но мы сегодня должны первое, что сделать, - это доставить сопернику неприятности.

- Вы отметили, что «Динамо» - играющая команда. Насколько вам самому приятно действовать против такого соперника?

- Мы, безусловно, изучаем любого соперника, с кем нам предстоит встречаться. «Динамо», естественно, не стало исключением. Мы знаем сильные и слабые стороны, знаем манеру ведения игры и структуру. Это очень важно. Но опять же при подготовке к матчу мы отталкивались от своих действий и своих целей, которые у нас есть. Игра с любым соперником может сложиться по-разному, но мы до игры должны четко понимать, что мы будем делать в тех или иных ситуациях, в той или иной зоне.