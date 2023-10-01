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​Реакция Губерниева на разгром «Спартака»

01 Октября 2023 • 18:39 Комментировать
Крылья Советов
4:0
Спартак Москва
окончен

В воскресенье вечером «Спартак» был разгромлен – в гостях у «Крыльев Советов» команда Гильермо Абаскаля проиграла со счётом 0:4. Несколько слов о результате в Самаре сказал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Да - был ли «Спартак»-то, может, «Спартака»-то и не было?» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Следующий матч «Спартак» проведёт в среду, 4 октября. Команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Динамо» на поле соперника в рамках пятого тура группового этапа Кубка России.

На текущий момент «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Губерниев
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