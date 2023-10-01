Генич: Удивительно, как Мозес этот матч доиграл до конца

Известный комментатор Константин Генич высказался о матче десятого тура Российской премьер-лиги, в котором самарские «Крылья Советов» одержали разгромную победу над московским «Спартаком» со счётом 4:0.

Эксперт не понял, почему полузащитник «красно-белых» Виктор Мозес провел на поле 90 минут.

«Удивительно, как Мозес этот матч доиграл до конца.

Абаскаль странный, конечно», - написал Генич в своём телеграм-канале.

Стоит отметить, что в текущем сезоне 32-летний игрок принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.