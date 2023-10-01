​«Спартак» пропустил 4 гола в матче РПЛ – такого не было больше года

В воскресенье «Спартак» разочаровал своих болельщиков. В гостях у «Крыльев Советов» команда Гильермо Абаскаля потерпела поражение со счётом 0:4. Если брать Премьер-лигу, то в прошлый раз «красно-белые» пропускали четыре гола 11 сентября 2022 года. Тогда спартаковцы проиграли на выезде «Ростову» с результатом 2:4.

Стоит напомнить, что в этом сезоне «Спартак» уже один раз пропускал четыре гола – от «Пари НН». Правда, в том кубковом поединке команда Гильермо Абаскаля отпраздновала победу со счётом 5:4.

Следующий матч «Спартак» проведёт 4 октября – против «Динамо» в пятом туре группового этапа Кубка России.