Стало известно, почему Шелия не сыграет против «Динамо»

Стало известно, почему голкипер грозненского «Ахмата» Георги Шелия не сыграет против московского «Динамо» в матче десятого тура Российской премьер-лиги.

Как сообщила пресс-служба грозненского клуба в разговоре с «Матч ТВ», вратарь почувствовал дискомфорт в мышце после тренировки накануне матча, и тренерский штаб принял решение не рисковать здоровьем игрока.

Предварительно, у Шелии ушиб, однако окончательный диагноз будет после дополнительного медицинского обследования.

Матч между «Ахматом» и «Динамо» начнётся в 19:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.