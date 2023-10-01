Размах «Крыльев»: лучшая атака РПЛ разорвала «Спартак» на своей территории

«Крылья Советов» и «Спартак» встретились в рамках чемпионата России по футболу. Матч десятого тура РПЛ состоялся 1 октября на стадионе «Самара Арена».



В Самару московский «Спартак» пожаловал не в статусе фаворита. «Крылья Советов» и в турнирной таблице выше, и игру демонстрируют получше на удивление всем критикам, и забили больше всех в РПЛ. Но и «красно-белые» снова вышли на победный путь, более того, стали очень мало пропускать после настройки связки Дуарте – Бабич. Три матча никто не мог поразить ворота «красно-белых». Однако «Крыльям» на это потребовалось восемь минут.

Вот, что значит лучшая атака в РПЛ. Контрнаступление развернулось справа, пошла шикарная диагональ на Салтыкова, который после забега отпасовал ещё чуть левее. Юрий Горшков в касание пробил в ближний угол, Максименко сложиться не успел, пропустив мяч под рукой – 1:0. Моментально мог сравнивать счёт Квинси Промес, оказавшийся на позиции центрфорварда. Из-за пределов штрафной площади мощно пальнул голландец, но попал в штангу.

«Крылья Советов» тоже прижиматься к воротам не собирались. Теперь уже Роман Евгеньев ахнул с дальней дистанции, чуть не подарив болельщикам красивейший гол. Всю малину испортил Максименко, потащивший мяч у самой крестовины. Второй гол в итоге себя ждать не заставил. Ещё в середине первого тайма Горшков оформил дубль. И опять Юрий получил мяч на левом углу штрафной площади, только в этот раз не в касание и в дальний угол – 2:0. Ассист с правого края выдал Амир Рахманович.

После этого игра затихла. Владение мячом тотально перешло на сторону «Спартака», но в позиционных атаках футболисты Абаскаля не впечатляли. Во втором тайме ещё и добавились маленькие хитрости от самарцев. Каждое столкновение надолго выводил из строя игроков хозяйской команды, никто не брезговал полежать на газоне несколько лишних секунд. Паузы стали растягиваться, а темп матча – падать.

На исходе часы игры Абаскаль наконец решился на замены: вместо Промеса, Зобнина и Денисова вышли Зиньковский, Медина и Рябчук. Эти перестановки никак не помогли, у «красно-белых» возникали только полумоменты, а время шло. Вместо интриги зрители получили разгром. В концовке матча воспряли «Крылья» и Гарре провёл контрольный выстрел в голову. Костанца забежал на заброс и скинул мяч на Бенхамина, который сразу же отправил мяч мимо Максименко – 3:0.

На 90-й минуте прилетел ещё и четвёртый. Ежов отдал наудачу, Максименко с Бабичем понадеялись друг на друга, а Шитов ошибкой воспользовался. Забрал мяч, оббежал голкипера и поразил пустые ворота - 4:0. Красивая победа одержана «Крыльями». Самарцы ещё больше утвердились в звании самой атакующей/забивающей команды этого сезона, и ещё плотнее уселись на второе место. Впереди только «Краснодар».