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Размах «Крыльев»: лучшая атака РПЛ разорвала «Спартак» на своей территории

01 Октября 2023 • 18:28 Комментировать (4)
Крылья Советов
4:0
Спартак Москва
окончен

«Крылья Советов» и «Спартак» встретились в рамках чемпионата России по футболу. Матч десятого тура РПЛ состоялся 1 октября на стадионе «Самара Арена».

Протокол игры  
Крылья Советов4:0Спартак Москва
(1:0) Горшков Юрий7'  
(2:0) Горшков Юрий26'  
(3:0) Гарре Бенхамин78'  
(4:0) Шитов Владислав  
Овсянников БогданБейл ГленнЕвгеньев РоманСолдатенков АлександрГоршков Юрий 77' (Ежов Роман ( 77') Костанца Фернандо  86'Витюгов Максим 82' (Шитов Владислав ( 82') Рассказов НиколайРахманович Амар  36'Гарре Бенхамин  41' 82' (Иванисеня Дмитрий ( 82') Салтыков Никита 77' (Зотов Георгий ( 77')
Запасные: Бобёр ИванФролов ЕвгенийНедоспасов МихаилЛысов АлексейБарач МатеоХубулов ВладимирАсайдулин РасильКарпицкий Егор
Максименко АлександрДенисов Даниил 60' (Рябчук Олег ( 60') Дуарте Алексис  85'Бабич СрджанХлусевич Даниил 82' (Литвинов Руслан ( 82') Мозес ВикторМартинс КристоферЗобнин Роман 60' (Медина Хесус ( 60') Бонгонда Тео 84' (Игнатов Михаил ( 84') Соболев Александр Сергеевич  80'Промес Квинси 61' (Зиньковский Антон ( 61')
Запасные: Пруцев ДанилУмяров НаильСвинов ИльяМаслов ПавелФадеев СемёнДжикия ГеоргийЧернов Никита
01 октября. Стадион "Солидарность Арена".


В Самару московский «Спартак» пожаловал не в статусе фаворита. «Крылья Советов» и в турнирной таблице выше, и игру демонстрируют получше на удивление всем критикам, и забили больше всех в РПЛ. Но и «красно-белые» снова вышли на победный путь, более того, стали очень мало пропускать после настройки связки Дуарте – Бабич. Три матча никто не мог поразить ворота «красно-белых». Однако «Крыльям» на это потребовалось восемь минут.

Вот, что значит лучшая атака в РПЛ. Контрнаступление развернулось справа, пошла шикарная диагональ на Салтыкова, который после забега отпасовал ещё чуть левее. Юрий Горшков в касание пробил в ближний угол, Максименко сложиться не успел, пропустив мяч под рукой – 1:0. Моментально мог сравнивать счёт Квинси Промес, оказавшийся на позиции центрфорварда. Из-за пределов штрафной площади мощно пальнул голландец, но попал в штангу.

«Крылья Советов» тоже прижиматься к воротам не собирались. Теперь уже Роман Евгеньев ахнул с дальней дистанции, чуть не подарив болельщикам красивейший гол. Всю малину испортил Максименко, потащивший мяч у самой крестовины. Второй гол в итоге себя ждать не заставил. Ещё в середине первого тайма Горшков оформил дубль. И опять Юрий получил мяч на левом углу штрафной площади, только в этот раз не в касание и в дальний угол – 2:0. Ассист с правого края выдал Амир Рахманович.

После этого игра затихла. Владение мячом тотально перешло на сторону «Спартака», но в позиционных атаках футболисты Абаскаля не впечатляли. Во втором тайме ещё и добавились маленькие хитрости от самарцев. Каждое столкновение надолго выводил из строя игроков хозяйской команды, никто не брезговал полежать на газоне несколько лишних секунд. Паузы стали растягиваться, а темп матча – падать.

На исходе часы игры Абаскаль наконец решился на замены: вместо Промеса, Зобнина и Денисова вышли Зиньковский, Медина и Рябчук. Эти перестановки никак не помогли, у «красно-белых» возникали только полумоменты, а время шло. Вместо интриги зрители получили разгром. В концовке матча воспряли «Крылья» и Гарре провёл контрольный выстрел в голову. Костанца забежал на заброс и скинул мяч на Бенхамина, который сразу же отправил мяч мимо Максименко – 3:0.

На 90-й минуте прилетел ещё и четвёртый. Ежов отдал наудачу, Максименко с Бабичем понадеялись друг на друга, а Шитов ошибкой воспользовался. Забрал мяч, оббежал голкипера и поразил пустые ворота - 4:0. Красивая победа одержана «Крыльями». Самарцы ещё больше утвердились в звании самой атакующей/забивающей команды этого сезона, и ещё плотнее уселись на второе место. Впереди только «Краснодар».

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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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Volk Odinochka
01 Октября 2023 в 18:51
Нас просто тр.хнули, жёстко и без компромисов. Крылья конечно молодцы, нежданно выигрывают свои матчи и идут уверенно на втором месте. Напоминают Бердыевский Ростов, когда они чуть чемпионами не стали. Хорошо если они и дальше будут так играть, другое дело если попортят нервы многим командам, а закончат в середине таблицы.
Нам же надо посчитать этот матч неудачей, в котором всё было против нас. Такое бывает везде, даже в жизни, когда весь день происходят события против тебя. Но наступает новый день, и в нём всё будет иначе. Спартаку надо реабилитироваться в следующих играх - против Динамо в кубке и цска в чемпионате.
Крылья красавцы. Болельщики их супер.
TEREX
01 Октября 2023 в 18:39
пирнатыя расправили крыля и пашли на ахоту на зажырефшава парасёнка..)) парася бис сапративления падняла сваи капыца..прижала хвостик вдоль тушки и палучила истиная удавольствия..))
ингерман
01 Октября 2023 в 18:32
ай веселуха же.. токма не хоните абас.аля.. дайте ышо поработаць.. А-ха-ха-ха! )))
andi
01 Октября 2023 в 18:39
Пусть продолжает разваливать '' народную команду''.
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