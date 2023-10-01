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«Тогда все уважали Россию»: ​Петржела высказался о тренерах своего российского периода

01 Октября 2023 • 18:26 Комментировать

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о российских тренерах, которые работали в его время.

По словам Петржелы, когда он работал в Санкт-Петербурге, то лучшим тренером страны считал Валерия Газзаева, чей ЦСКА всегда лидировал. Также Петржела отметил высокий уровень Юрия Сёмина.

«В России были сильные специалисты. Могу сказать, что практически все российские тренеры могли работать в то время в Европе. Тогда все уважали Россию. Ваша страна очень сильная!» - цитирует Петржелу Sport24.

Отметим, что Властимил Петржела работал в «Зените» в 2003-2006 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юрий Сёмин Властимил Петржела Юрий Газзаев
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