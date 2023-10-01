Ахметов сравнил РПЛ с ведущими европейскими лигами

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов сравнил уровень Российской премьер-лиги и и ведущих европейских лиг.

Игрок отметил, что в чемпионате России возможно прогрессировать и выдавать свой максимум, но в европейских чемпионатах это можно сделать легче и быстрее.

«Конечно, хотелось бы попробовать свои силы (в сильных лигах), но задача сейчас здесь закрепиться и проявлять себя дальше», - приводит слова Ахметова «РИА Новости».

Напомним, что «Краснодар» после десяти проведенных туров является единоличным лидером турнирной таблицы, на данный момент опережая «Крылья Советов» на шесть баллов.