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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ахметов сравнил РПЛ с ведущими европейскими лигами

01 Октября 2023 • 18:07 Комментировать

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов сравнил уровень Российской премьер-лиги и и ведущих европейских лиг.

Игрок отметил, что в чемпионате России возможно прогрессировать и выдавать свой максимум, но в европейских чемпионатах это можно сделать легче и быстрее.

«Конечно, хотелось бы попробовать свои силы (в сильных лигах), но задача сейчас здесь закрепиться и проявлять себя дальше», - приводит слова Ахметова «РИА Новости».

Напомним, что «Краснодар» после десяти проведенных туров является единоличным лидером турнирной таблицы, на данный момент опережая «Крылья Советов» на шесть баллов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Ильзат Ахметов
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