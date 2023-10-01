​Смолов – в запасе: «Динамо» озвучило состав на матч против «Ахмата»

В воскресенье вечером «Динамо» проведёт гостевой матч десятого тура чемпионата России против «Ахмата». Рулевой московской команды Марцел Личка принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Шунин, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамалё, Чавес, Бителло, Тюкавин.

Отметим, что Фёдор Смолов начнёт игру на скамейке для запасных.

Матч между «Ахматом» и «Динамо» начнётся в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.