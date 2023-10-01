«Сочи» проиграл 10 гостевых матчей РПЛ подряд

В воскресенье «Сочи» разочаровал своих болельщиков. Команда Александра Точилина проиграла в гостях у «Факела» со счётом 0:2. С шестью очками в активе (две победы, восемь поражений) сочинцы замыкают турнирную таблицу Премьер-лиги после десяти туров.

Если брать выездные матчи, то серия «Сочи» из одних лишь поражений в Премьер-лиге достигла 10 матчей. В восьми из них «барсам» даже не удавалось забить гол.

В октябре в чемпионате России «Сочи» предстоит сыграть против «Зенита», «Урала» и «Пари НН».

Напомним, что Александр Точилин недавно возглавил «Сочи» после отставки Дмитрия Хохлова.