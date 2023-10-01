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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» проиграл 10 гостевых матчей РПЛ подряд

01 Октября 2023 • 17:36 Комментировать
Факел
2:0
Сочи
окончен

В воскресенье «Сочи» разочаровал своих болельщиков. Команда Александра Точилина проиграла в гостях у «Факела» со счётом 0:2. С шестью очками в активе (две победы, восемь поражений) сочинцы замыкают турнирную таблицу Премьер-лиги после десяти туров.

Если брать выездные матчи, то серия «Сочи» из одних лишь поражений в Премьер-лиге достигла 10 матчей. В восьми из них «барсам» даже не удавалось забить гол.

В октябре в чемпионате России «Сочи» предстоит сыграть против «Зенита», «Урала» и «Пари НН».

Напомним, что Александр Точилин недавно возглавил «Сочи» после отставки Дмитрия Хохлова.

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