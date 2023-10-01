​Горшков – первый в XXI веке защитник «Крыльев Советов» с дублем в матче чемпионата России

В воскресенье «Крылья Советов» принимают «Спартак» в матче десятого тура чемпионата России. После первого тайма самарцы обыгрывают соперника со счётом 2:0. Автором дубля стал Юрий Горшков, который является левым защитником.

Как сообщает Opta, Горшков стал первым защитником «Крыльев Советов», оформившим дубль в матче чемпионата России в XXI веке.

Отмечается, что если брать пять последних сезонов, то до Горшкова дубли в РПЛ оформляли Наир Тикнизян, Даниил Хлусевич, Тонни де Вильена и Самуэль Жиго.

Следить за матчем между «Крыльями Советов» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.