​Губерниев раскритиковал Абаскаля

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о воскресном матче «Спартака» против «Крыльев Советов». По ходу первого тайма «красно-белые» проигрывают в Самаре со счётом 0:2.

Губерниев сделал публикацию в своём телеграм-канале, в которой раскритиковал Абаскаля за отсутствие выводов по прошлым играм, а также за слабое знание сильных качеств противника.

«Большой привет Абаскалю! Над ним с фланга Салтыкова в Кубке издевался ещё «Акрон»… Выводов у тренера ровно ноль. Денисов туда на фланг в наказание что ли опять отправлен?! Интересно, а тренер «Спартака» вообще слышал, в чём именно сильны нынешние «Крылья»? - написал Губерниев.

Следить за матчем «Крылья Советов» - «Спартак» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.