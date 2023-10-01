​Журналист Конов: «Абаскаль прям очень хочет домой»

В воскресенье «Спартак» проводит гостевой матч Премьер-лиги против «Крыльев Советов». Уже к исходу первой трети поединка команда Гильермо Абаскаля «горит» в Самаре со счётом 0:2 после дубля Юрия Горшкова.

Своими мыслями о выступлении «красно-белых» в гостях у «крылышек» поделился известный журналист Василий Конов.

«Абаскаль прям очень хочет домой. Но не за свой счёт», - написал Конов в своём телеграм-канале K/On/Off.

Стоит сказать, что в сентябре в среде болельщиков уже обсуждали возможность отставки Гильермо Абаскаля. Впрочем, в последних матчах «красно-белые» побеждали, и эти разговоры прекратились.