Кузьмичёв: «Игра «Локомотива» оставляет желать лучшего»

Известный футбольный функционер Владимир Кузьмичёв поделился мнением об игре «Локомотива» в нынешнем сезоне.

Напомним, вчера, 30 сентября, «железнодорожники» обыграли «Пари НН» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ, забив решающий мяч на 83-й минуте встречи.

По мнению Кузьмичёва, сейчас нельзя говорить о том, что «Локомотив» нашёл свою игру, так как «железнодорожникам» во многом везёт.

«Локомотиву» результаты даются тяжело. В каких-то моментах «Локомотиву» везёт. Но в данный момент везёт тому, кто больше этого заслуживает. Но игра «Локомотива» оставляет желать лучшего», — цитирует Кузьмичёва «Чемпионат».

В 10 турах РПЛ «Локомотив» набрал 18 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице. От первого «Краснодара» «красно-зелёные» отстают на шесть баллов.