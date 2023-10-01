Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Точилин: «Здесь полностью ответственность лежит на мне»

01 Октября 2023 • 16:49 Комментировать
Факел
2:0
Сочи
окончен

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Первый тайм вашей команде совсем не удался. Почему не удалось войти в эту игру?

- Нам в целом не удалась игра. В первую очередь, это, наверное, заслуга соперника, который нам навязал свою игру. А мы, к сожалению, не смогли им ничего противопоставить.

- Но в первом тайме все-таки был отрезок, хоть он был коротким, в три минуты, когда ваша команда создала моменты. Почему это не удалось перенести на второй тайм?

- Еще раз, тут можно говорить, что соперник нам не дал сыграть в тот футбол, который мы хотели.

- Замены. С какими игровыми заданиями выходили футболисты на поле? Что они должны были изменить?

- Они должны были изменить ход игры. Соответственно, к сожалению, по большому счету, это не получилось. Поэтому здесь полностью ответственность лежит на мне. В каких-то моментах просто не донес, где-то не достучался. Можно говорить о том, что без ошибок не обошлось.

- Почему «Сочи» не попробовал упростить игру, от центральных защитников  длинные передачи вперед? Все равно старались играть в контроль.

- Это не наша игра. Мы все равно хотели играть и выходить за счет передач. Если мы лупили бы этот мяч вперед, у нас тогда вообще бы шансов не было.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Точилин Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Факел Факел
Сочи Сочи
2
0
2.48 3.40 3.00
Видео
51 мин
Крылья Советов Крылья Советов
Спартак Москва Спартак Москва
2
0
2.80 3.70 2.48
Видео
01.10.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Динамо Москва Динамо Москва
2.60 3.75 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
17:16 · Россия. Премьер-лига
​Журналист Конов: «Абаскаль прям очень хочет домой»
17:04 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Игра «Локомотива» оставляет желать лучшего»
17:02 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» проигрывает в два мяча в поединке против «Крыльев Советов»
16:49 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Здесь полностью ответственность лежит на мне»
16:44 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» быстро забили мяч в ворота «Спартака»
16:44 · Россия. Премьер-лига
Агент защитника ЦСКА Дивеева: «По плану Игорь отправится на зимнее сборы с командой» 1
16:39 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Во втором тайме я не помню, чтобы у «Сочи» были какие-то моменты»
16:30 · Россия. Премьер-лига
​Агент Тюкавина высказался насчёт информации о возможном трансфере в «Зенит»
16:28 · Россия. Премьер-лига
Бистрович — о Дзагоеве: «Когда мы вместе тренировались, он очень старался, отдавал себя на 100%»
16:17 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Крылья» сейчас находятся в хорошей форме и показывают отличный футбол, один из лучших»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Не думаем про рекорды, какие-то голы, забитые или не забитые»
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 2
15:55 · Россия. Премьер-лига
Генич считает, что «Локомотив» идеально подходит Джикии
15:55 · Россия. Премьер-лига
«Факел» уверенно обыграл «Сочи» в матче главных аутсайдеров
15:52 · Россия. Премьер-лига
Гладилин — о матче «Крылья Советов» - «Спартак»: «Ничейный исход меня не удивит»
Все новости
Рекомендуем