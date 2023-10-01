Точилин: «Здесь полностью ответственность лежит на мне»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Первый тайм вашей команде совсем не удался. Почему не удалось войти в эту игру?

- Нам в целом не удалась игра. В первую очередь, это, наверное, заслуга соперника, который нам навязал свою игру. А мы, к сожалению, не смогли им ничего противопоставить.

- Но в первом тайме все-таки был отрезок, хоть он был коротким, в три минуты, когда ваша команда создала моменты. Почему это не удалось перенести на второй тайм?

- Еще раз, тут можно говорить, что соперник нам не дал сыграть в тот футбол, который мы хотели.

- Замены. С какими игровыми заданиями выходили футболисты на поле? Что они должны были изменить?

- Они должны были изменить ход игры. Соответственно, к сожалению, по большому счету, это не получилось. Поэтому здесь полностью ответственность лежит на мне. В каких-то моментах просто не донес, где-то не достучался. Можно говорить о том, что без ошибок не обошлось.

- Почему «Сочи» не попробовал упростить игру, от центральных защитников длинные передачи вперед? Все равно старались играть в контроль.

- Это не наша игра. Мы все равно хотели играть и выходить за счет передач. Если мы лупили бы этот мяч вперед, у нас тогда вообще бы шансов не было.