«Крылья Советов» быстро забили мяч в ворота «Спартака»

В эти минуты проходит центральный матч 10-го тура Премьер-лиги, в котором «Крылья Советов» принимают «Спартак». Уже в дебюте самарцы провели быструю контратаку по центру от своих ворот в несколько передач. В заключительной стадии Никита Салтыков сыграл на Юрия Горшкова, который из пределов штрафной плотно и точно пробил в левый (ближний) угол ворот гостей. Счет стал 1:0. В случае победы «Крылья» выйдут на чистое второе место с отставанием от «Краснодара» в три очка. Спартаковцы делят пятую строчку с ЦСКА.

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