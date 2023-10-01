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Ташуев: «Во втором тайме я не помню, чтобы у «Сочи» были какие-то моменты»

01 Октября 2023 • 16:39 Комментировать
Факел
2:0
Сочи
окончен

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Сочи».

- Сегодняшняя игра вашей команды - это то, что вы хотите видеть от «Факела»?

- В целом да, в плане давления и агрессии, смотрибельного футбола - точно. Мы доминировали и в то же время надежно сыграли в обороне. Надо отдать должное ребятам, во втором тайме я не помню, чтобы у «Сочи» были какие-то моменты. Чисто навскидку не могу вспомнить, если не ошибаюсь, не было. То есть, сыграли очень надежно в плане целостности игры. Единственное, что снова повторю, это реализация. Надо забивать. В первом тайме были очень хорошие моменты. Надо забивать. Если бы всё так было, то мы сейчас не было на своем месте, условно. Поэтому доволен ребятам, игрой и результатом в том числе. Бывает, говорят: «вот еще работы много». Я говорю: «Если выиграл, доволен собой и всеми ребятами». А то, что работы много, это всегда ее во всех командах любого уровня. Надо шлифовать, взаимодействовать и так далее. Второй момент: конечно, поддержка болельщиков великолепная, очень качественная сама по себе. Вначале это было в новинку, а сейчас есть ощущение, что помогают очень сильно. Им благодарность, надеюсь, мы доставили удовольствие.

- Что случилось с командой после забитого мяча? Потому что в последние три минуты «Сочи» создал больше моментов, чем за весь первый тайм.

- Ничего особенного - желание удержать, психология. В концовке первого тайма немножко была нервозность. Можно спокойно вынести мяч в центр поля, остановить никто не мешает. Но нервозный вынос на угловой, доставки, после углового доигровка идет, доставка. Напряжение есть, вот-вот конец тайма. Это психология, над этим надо работать и такие вещи тренировать. Что 35, что 45 минут - какая разница? Надо спокойно и хладнокровно играть. Это наша тренерская работа, будем выстраивать.

- После второго забитого мяча «Факел» не отошел назад, продолжал атаковать и держать мяч. Это ваше требование к команде?

- Конечно, естественно, мы не можем изменять себе, от себя не уйдешь. Во-вторых, если низко прогнешься, счет 2:0 - это такой достаточно скользкий счет, один мяч и нервозность. Поэтому надо играть от обороны своих ворот и забивать еще один гол. Требования есть, они концептуальные.

- В концовке вышел Брызгалов, вы вышли на игру в три центральных защитника. Это с прицелом на следующий матч, или просто держали счет?

- Нет, надо было фланги закрывать, потому что соперник только с фланга доставки делал. Мы просто перекрыли фланги, и у соперника сразу ничего не получалось, потому что фланги были перекрыты. Мы сузили оборону, передвинув инсайдов в середину. Держали результат, не более того.

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Факел Сергей Ташуев
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