​Агент Тюкавина высказался насчёт информации о возможном трансфере в «Зенит»

«Зенит» всерьёз интересуется форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным. По нашим данным, в питерском клубе ставят задачу подписать Тюкавина в зимнее трансферное окно «любой ценой». Комментарий насчёт этой информации дал агент Алексей Сафонов, который работает с 21-летним Тюкавиным.

«Я не знаю про это, надо спросить у того, кто это написал. Без комментариев. Ни с кем это не обсуждали и не разговаривали на эту тему. Я не в курсе этой ситуации», - цитирует Сафонова Metaratings.

Константин Тюкавин является воспитанником «Динамо». Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 7 миллионов евро.

В воскресенье «Динамо» проведёт гостевой матч против «Ахмата». Не пропустите текстовую трансляцию.