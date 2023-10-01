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Абаскаль: «Крылья» сейчас находятся в хорошей форме и показывают отличный футбол, один из лучших»

01 Октября 2023 • 16:17 Комментировать
Крылья Советов
2:0
Спартак Москва
1 2.90 X 3.70 2 2.40
1-й тайм

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- «Крылья» забивают в каждой игре. «Спартак» же не пропускает на протяжении трех матчей подряд. Чего ждете от сегодняшнего матча?

- Нас ожидает очень хорошая и интересная игра с обеих сторон. «Крылья» сейчас находятся в хорошей форме и показывают отличный футбол, один из лучших. Нам нужно будет постараться остановить их.

- Селихов все же не прилетел в Самару. Его травма серьезнее, чем ожидалась? Когда ждать его возвращения?

- Не знаем, не можем гарантировать.

- После прихода в «Спартак» в Самаре вы еще не побеждали. Можно ли сказать, что выезд сюда стал для вас принципиальным?

- Здесь да, мы два матча проиграли, это история.

- Перед игрой вы очень внимательно изучали газон. Как оцените его состояние?

- Я здесь ничего такого не изучал, я не эксперт в газоне. Как обычно, перед каждым матчем я осматриваю стадион, ничего особенного.

- Роман Зобнин сегодня вернулся в старт. Как оцените его состояние. Насколько он готов к сегодняшней игре?

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- Сейчас он полностью готов. У него был определенный дискомфорт в матче с «Сочи». Но сейчас он готов на 100%.

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Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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