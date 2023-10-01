Осинькин: «Не думаем про рекорды, какие-то голы, забитые или не забитые»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Чем сегодня «Крылья» будут удивлять «Спартак»?

- Мы играть приехали, а не удивлять. Постараемся сегодня сыграть в свой футбол, мы готовились к сопернику так же, как к обычному матчу с акцентом на уровень соперника. Поэтому если разговаривать, нужно говорить о том, как мы хотим играть, но не удивлять точно.

- Бабкина и Писарского сегодня нет в заявке. Что с ними случилось?

- Бабкин в прошлой игре с «Сочи» получил травму. Поэтому и был заменен. А Писарский еще, наверное, ему рановато играть после довольно сложной травмы голеностопа, он никак не придет в себя. Сейчас маленький контакт, который был на тренировке, к сожалению, опять усугубил проблему. Сейчас нужно сделать небольшую паузу. Надеюсь, это ненадолго.

- Витюгов сегодня в старте. В концовке прошлого матча он получил повреждение, насколько готов он сегодня?

- Да, были, конечно, проблемы с этим. Но буквально денек он полноценно тренируется, один день. Но в целом мы понимали, что его травма должна позволить ему играть. Какую-то работу он делал, просто в общей группе был только полторы тренировки.

- Впервые за долгое время в Самаре ожидается близкий к аншлагу показатель. Как вы считаете, ощущается давление со стороны болельщиков?

- Это не давление, это наша помощь и поддержка. Да, мы слышали, что может быть и рекордное количество болельщиков. Если вспоминать последние годы, когда предстояли такие матчи, когда много зрителей приходило на матчи, прямо очень много по нынешним меркам, и мы смогли в тех матчах отблагодарить наших болельщиков. Очень надеюсь, что и сейчас мы все вместе здесь заодно, чтобы побеждать.

- После сегодняшнего матча у «Крыльев» есть возможность побить рекорд по набранным очкам после 10 туров. Об этом в команде как-то думали, знаю ли вообще?

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- Нет, мы не думаем про рекорды, какие-то голы, забитые или не за битые. У нас сейчас игра, и нам главное сфокусироваться на том, как мы должны играть.