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Генич считает, что «Локомотив» идеально подходит Джикии

01 Октября 2023 • 15:55 Комментировать
Крылья Советов
2:0
Спартак Москва
1 2.90 X 3.70 2 2.40
1-й тайм

Известный комментатор Константин Генич выразил мнение, что защитник «Спартака» Георгий Джикия мог бы пригодиться «Локомотиву».

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов допустил возможный переход Джикии в стан «железнодорожников».

«Он в «Локомотиве» был, им нужны опытные центральные защитники. Он останется в Москве, не прогадает по финансовым условиям. Если он «Спартаку» не нужен — пожалуйста, на место Фассона», — цитирует Генича телеграм-канал «Футбольный Биги».  

Напомним, контракт Джикии с московским клубом рассчитан до конца мая 2024 года. Отметим, что матчи восьмого и девятого тура текущего розыгрыша РПЛ 29-летний футболист провёл на скамейке запасных.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Константин Генич Георгий Джикия
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