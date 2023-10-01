Генич считает, что «Локомотив» идеально подходит Джикии

Известный комментатор Константин Генич выразил мнение, что защитник «Спартака» Георгий Джикия мог бы пригодиться «Локомотиву».

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов допустил возможный переход Джикии в стан «железнодорожников».

«Он в «Локомотиве» был, им нужны опытные центральные защитники. Он останется в Москве, не прогадает по финансовым условиям. Если он «Спартаку» не нужен — пожалуйста, на место Фассона», — цитирует Генича телеграм-канал «Футбольный Биги».

Напомним, контракт Джикии с московским клубом рассчитан до конца мая 2024 года. Отметим, что матчи восьмого и девятого тура текущего розыгрыша РПЛ 29-летний футболист провёл на скамейке запасных.