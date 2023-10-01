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«Факел» уверенно обыграл «Сочи» в матче главных аутсайдеров

01 Октября 2023 • 15:55 Комментировать
Факел
2:0
Сочи
окончен

Битва аутсайдеров Премьер-лиги прошла в Воронеже в рамках 10-го тура. Уже на третьей минуте «Факел» создал опасность у ворот «Сочи», вот только Евгений Марков пробил над створом. После третьего розыгрыша углового Сергей Божин нанес удар в сантиметрах от штанги. Николай Заболотный с большим трудом сохранил мяч под контролем под прессингом Ираклия Квеквескири - обошлось. На последних минутах тайма Марков пытался обострить в штрафной и упал в борьбе - пенальти. Евгений вызвался пробить стандарт и реализовал пенальти. Мгновенный ответ Кристиана Нобоа с линии штрафной, и Александр Беленов с трудом парировал. И снова ветеран на острие, после прострела справа он метров с трех не попал в рамку. Сразу после перерыва Вячеслав Якимов удвоил счет ударом от 11-метровой отметки. Ильнур Альшин проверил на прочность штангу ворот гостей в попытке от линии штрафной.

«Факел» подвинул «Сочи» на последнее место, а сам уже третий с конца.

Протокол игры  
Факел2:0Сочи
(1:0) Марков Евгений43'  
(2:0) Якимов Вячеслав47'  
Беленов АлександрЧеров ВасилийБожин СергейЯкимов ВячеславМастерной ВладиславМендель АндрейКвеквескири Ираклий 89' (Брызгалов Сергей ( 89') Альшин Ильнур 69' (Моцпан Никита ( 69') Аппаев Хызыр 75' (Максимов Максим ( 75') Марков Евгений 76' (Яколиш Антонио ( 76') Магаль Руслан
Запасные: Гудиев ВиталийСуслов КириллКудряшов ФёдорДолгов АлександрБагамаев АбдулаПоярков НиколайСеле ТабоИвлев Андрей
Заболотный НиколайЛитвинов Вячеслав  4' 83' (Аносов Данил ( 83') Юрганов ИгорьАлвес Марсело  50'Заика Кирилл 72' (Маргасов Тимофей ( 72') Нобоа Кристиан  32'Батырев АмирМакарчук АртёмСилвейра Мигел 46' (Бурмистров Никита ( 46'  52') Мелкадзе Георгий 62' (Юсупов Артур ( 62') Крамарич Мартин 62' (Джорджевич Лука ( 62')
Запасные: Миладинович ИванКашинцев ТимофейИгнатьев ИванМещанинов АртёмАнгбан ВикторьенАгбалака СоломонГойло Никита
01 октября. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).

 

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