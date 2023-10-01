«Факел» уверенно обыграл «Сочи» в матче главных аутсайдеров

Битва аутсайдеров Премьер-лиги прошла в Воронеже в рамках 10-го тура. Уже на третьей минуте «Факел» создал опасность у ворот «Сочи», вот только Евгений Марков пробил над створом. После третьего розыгрыша углового Сергей Божин нанес удар в сантиметрах от штанги. Николай Заболотный с большим трудом сохранил мяч под контролем под прессингом Ираклия Квеквескири - обошлось. На последних минутах тайма Марков пытался обострить в штрафной и упал в борьбе - пенальти. Евгений вызвался пробить стандарт и реализовал пенальти. Мгновенный ответ Кристиана Нобоа с линии штрафной, и Александр Беленов с трудом парировал. И снова ветеран на острие, после прострела справа он метров с трех не попал в рамку. Сразу после перерыва Вячеслав Якимов удвоил счет ударом от 11-метровой отметки. Ильнур Альшин проверил на прочность штангу ворот гостей в попытке от линии штрафной.

«Факел» подвинул «Сочи» на последнее место, а сам уже третий с конца.