Гладилин — о матче «Крылья Советов» - «Спартак»: «Ничейный исход меня не удивит»

Российский тренер Валерий Гладилин высказался о предстоящей игре «Крыльев Советов» и «Спартака».

«Игра будет равная, фаворита явного нет. У обеих команд шансы на победу — 50 на 50, ничейный исход меня тоже не удивит», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Перед стартом матча «Крылья Советов» располагаются на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 18 очков. «Спартак» отстает от самарцев на два балла и занимает пятую позицию.

Игра «Крыльев Советов» и «Спартака» состоится в воскресенье, 1 октября. Старт поединка запланирован на 16:30 по столичному времени. За всеми событиями матча вы сможете следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, последний раз самарский клуб оказался сильнее «красно-белых». Игра 30-го тура чемпионата России – 2022/23 завершилась со счетом 1:0.