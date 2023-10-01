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​Дзюба вышел в свет с подбитым глазом фото

01 Октября 2023 • 15:35 Комментировать (2)

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба опубликовал видеообращение. Его футболист записал, находясь за рулём автомобиля. На видео видно, что у Дзюбы слегка подбит глаз.

«Всё нормально, не переживайте. Небольшое повреждение, но, как говорится, шрамы украшают мужчин», - сказал Дзюба.

Также футболист высказался о субботней победе над «Пари НН» со счётом 1:0 в десятом туре Премьер-лиги.

«Самое главное – победа. Тяжёлая, но победа. Идём дальше», - сказал форвард.

Следующий матч «Локомотив» проведёт во вторник, 3 октября, – против «Ростова» в пятом туре группового этапа Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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Комментарии (2)
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TEREX
01 Октября 2023 в 16:39
ну и рожа у табе шарапаф..)) чё ЗДуба рузнул..сын чингисхана..))
ингерман
01 Октября 2023 в 15:41
тьфу.. охальник.. А-ха-ха-ха! )))
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