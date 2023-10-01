Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба опубликовал видеообращение. Его футболист записал, находясь за рулём автомобиля. На видео видно, что у Дзюбы слегка подбит глаз.

«Всё нормально, не переживайте. Небольшое повреждение, но, как говорится, шрамы украшают мужчин», - сказал Дзюба.

Также футболист высказался о субботней победе над «Пари НН» со счётом 1:0 в десятом туре Премьер-лиги.

«Самое главное – победа. Тяжёлая, но победа. Идём дальше», - сказал форвард.

Следующий матч «Локомотив» проведёт во вторник, 3 октября, – против «Ростова» в пятом туре группового этапа Кубка России.