​Абаскаль выбрал состав «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»

В десятом туре чемпионата России «Спартак» будет играть против находящихся в отличной форме «Крыльев Советов». Наставник московской команды Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Максименко, Дуарте, Бабич, Зобнин, Хлусевич, Денисов, Мозес, Мартинс, Бонгонда, Промес, Соболев.

Матч «Крылья Советов» - «Спартак» стартует в 16:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.

Отметим, что «Крылья Советов» на текущий момент занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги (18 очков), а «Спартак» - шестое (16 очков).