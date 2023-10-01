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​Абаскаль выбрал состав «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»

01 Октября 2023 • 15:20 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
1 2.90 X 3.70 2 2.40
Через 0 ч. 52 мин.

В десятом туре чемпионата России «Спартак» будет играть против находящихся в отличной форме «Крыльев Советов». Наставник московской команды Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Максименко, Дуарте, Бабич, Зобнин, Хлусевич, Денисов, Мозес, Мартинс, Бонгонда, Промес, Соболев.

Матч «Крылья Советов» - «Спартак» стартует в 16:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.

Отметим, что «Крылья Советов» на текущий момент занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги (18 очков), а «Спартак» - шестое (16 очков).

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Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СПАРТАК МОСКВА
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