​«Факел» забил гол впервые с 20 августа

В первый день октября «Факел» играет против «Сочи» на своём поле. Ближе к завершению первого тайма воронежской команде удалось открыть счёт, когда Евгений Марков реализовал одиннадцатиметровый удар.

Для «Факела» это первый гол за долгое время - с 20 августа. В шести предыдущих матчах чемпионата и Кубка России воронежцам не удавалось забить, не говоря уже о чём-то большем.

Следить за дальнейшим развитием событий в игре между «Факелом» и «Сочи» можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. Именно эти две команды после девяти туров располагались в зоне прямого вылета.